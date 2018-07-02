Kartal'da denizde kaybolan gençten acı haber
Dün yaşanan olayda su alan teknesini tamir etmek için denize atlayan ve kaybolan Serkan Kulaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:13
İstanbul Kartal'da su alan teknesini tamir etmek için denize atladıktan sonra kaybolan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Kulaoğlu dün, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu teknesiyle Kartal sahilinden denize açıldı. Bir süre sonra su alan teknesini tamir etmek için suya atlayan Kulaoğlu, gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, teknedeki kadın ve çocuğu kurtarırken, Kulaoğlu'nu da arama çalışması başlattı.
ARAMA FAALİYETLERİNE HELİKOPTER DE KATILDI
Dün bulunamayan Kulaoğlu'nu arama çalışmalarına bugün de devam edildi.
Sabah saatlerinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri deniz dibinde aramalarını gerçekleştirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de deniz yüzeyinde arama faaliyetine katıldı.
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