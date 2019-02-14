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Kartal'da çöken binayla ilgili flaş gelişme! 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kartal’da 21 kişinin can verdiği Yeşilyurt Apartmanı’na ilişkin soruşturmada binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:58
Kartal'da çöken binayla ilgili flaş gelişme! 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kartal’da 6 Şubat Perşembe günü 7 katlı Yeşilyurt Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü. Patlamanın ardından 21 vatandaşımız hayatını kaybederken, 14 kişi ise enkaz altından kurtarıldı.

Yeşilyurt Apartmanı'yla birlikte çevredeki çok sayıda bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltılmış ve ekipler tarafından yıkımına başlanmıştı.

Son iki katı kaçak olduğu ortaya çıkan binanın giriş katında bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya öğrenilmişti.

Taksirle ölüme sebep olmak

Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi ile ilgili soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan iddiaları araştırmaya başladı. Yaklaşık bir haftadır devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu gözaltına alındı. Yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Boran da gözaltına alındı.

“Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:00
  1. İstanbul
  2. kartal
  3. çöken bina
  4. gözaltı
  5. Yeşilyurt Apartmanı

YORUM YAZ

  • hülyahülya1 sa önce
    her zamanki gibi 3 günah keçisi.inşaata göz yuman resmi yetkililerin dokunulmazlığı var tabii.şaşırdık mı?hayır.böyle olması bekleniyordu zaten.

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