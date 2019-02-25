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Kartal’da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anları kamerada

Kartal’da çöken binanın enkazından 5 saat sonra Ali Alemdar, yaralı halde kurtarılmıştı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:15
Kartal’da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anları kamerada

Kartal’da çöken binanın enkazından 5 saat sonra Ali Alemdar, yaralı halde kurtarılmıştı. Yaşlı adamın kurtarılma anları kameraya saniye saniye yansıdı.


Kartal’da 6 Şubat tarihinde 8 katlı binanın çökmesinden 5 saat sonra Ali Alemdar enkaz altından yaralı halde kurtarılmıştı.75 yaşındaki Ali Alemdar’ın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerdeenkaz altında çalışma yapılıyor, yaşlı adam kurtarılıyor ve sorular sorularak enkaz altındaki diğer insanlar hakkında bilgi alınıyor.Görüntülerde ayrıca yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerine“Evde başkaları da vardı. Ben uyuyordum. Çocuk da vardı hepimiz 4 kişiydik. Ondan sonra bir patlama oldu” dediği görülüyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:15
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