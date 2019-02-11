Kartal'da çöken binanın enkazındaki deniz kabukları görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın inşasında deniz kabuğu kullanıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan ve 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazını kaldırma çalışmaları dün sona erdi. Binadan alınan beton numunelerinin inceleme sonucunda beton sınıfının düşük olduğu belirlendi. Numunelerde binanın inşası sırasında deniz kumu ve deniz kabuğu kullanıldığı tespit edildi. Enkazdan geriye kalan deniz kabuğu ve deniz kumu görüntüleri objektiflere yansıdı. Bu arada, Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresindeki riskli binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

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