En acı veda! Çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Kartal'da çöken binada ölen Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik'te tören düzenledi. Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, ''Buradan çıkartmamız gereken bir çok dersler var'' dedi. Tören sonrası Erdoğan da tabuta omuz verdi.09 Şubat 2019 Cumartesi 16:07
İstanbul Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdar ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
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