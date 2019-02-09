0553 313 94 23

En acı veda! Çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kartal'da çöken binada ölen Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik'te tören düzenledi. Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, ''Buradan çıkartmamız gereken bir çok dersler var'' dedi. Tören sonrası Erdoğan da tabuta omuz verdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:07
En acı veda! Çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdar ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:01
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. çöken bina
  4. Alemdar ailesi
  5. Kartal bina çökmesi
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular kayıplara karıştı
    1. Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular..
    2. Kızılay Başkanı'ndan "Bazılarına inat..
    3. "Ülkemiz dünyanın en büyük küresel..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Hafif ticari araç yayalara çarptı: 1..
    6. Talimat Erdoğan'dan geldi! Bakan..
    7. Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası
    8. KGM'den Uzunköprü açıklaması
    9. Tenis: Göbeklitepe Bahar Kupası
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin..
    12. Uyuşturucu çetesinin lideri..
    13. Başkentte "tanzim satış noktaları"..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    15. Gençlerbirliğispor'un 70'lik yeni..
    16. Oğlunu bulması için medyuma gitti,..
    17. "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesine..
    18. İzleri yok etmek için cesedi çamaşır..
    19. Medipol Başakşehir-Erzurumspor..
    20. Çin'den tüm dünyaya Venezuela çağrısı!
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!