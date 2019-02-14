0553 313 94 23

Kartal’da çöken bina soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
Kartal’da çöken bina soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.


Kartal’da 6 Şubat’ta 8 katlı binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsat sürveyanı (inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Boran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu’nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis eşliğinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüphelilerin savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ile Ruhani'den kritik görüşme
    1. Erdoğan ile Ruhani'den kritik görüşme
    2. Kemer’i vuran hortumun yeni..
    3. KMTSO’da devlet destekleri anlatıldı
    4. Aydın’ın Sultanları yarı finalde..
    5. Gaziantep’te 88 sevgilinin nikahı..
    6. ASKİ, Yenipazar’da yağmursuyu hat..
    7. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    8. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri..
    9. NATO savunma bakanları Afganistan'ı..
    10. Terör propagandasından gözaltına..
    11. Sincan Belediye Başkanı Ercan..
    12. Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile..
    13. Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil..
    14. Libya'nın güneyindeki petrol sahasında..
    15. Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde..
    16. Yer altı çöp konteynerine atılan..
    17. İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi
    18. Talasgücü Belediyespor 1 haftalık..
    19. Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı
    20. Tuğrul Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a mesaj
    21. Mersin; dürüst, şeffaf, kolay..
    22. İşadamı kardeşlere FETÖ’den 7’şer..
    23. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası..
    24. Külliye’de Eskişehir’den özel misafir
    25. Elazığ’da baba-oğlun araçları..
    26. Deliklitaş Gel-Der’den Ataç’a onursal..
    27. Siirt’te HDP’lilerin yürüyüşüne izin..
    28. Camiye giden çocuklara ödül
    29. Adana’da 31 bin öğrenci sportif..
    30. Diyanet-Sen’den Diyanet İşleri Başkanı..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor