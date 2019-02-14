Kartal’da çöken bina soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişiye tutuklama talebi Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı istendi.

Kartal’da 6 Şubat’ta 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu,inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

2 şüpheliye tutuklama talebi

Şüphelilerin savcılık sorgusu yaklaşık 3 saat sürdü. İfade işlemi tamamlanan şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheliler Osman Mısırlıoğlu ve Arzu Keleş Baran ise aynı suçtan Adlı Kontrol ve Yurt dışı Yasağı konulması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin mahkeme sorgularının başlaması bekleniyor.

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