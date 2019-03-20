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Kartal’da çöken bina soruşturmasında bilirkişi raporu tamamlandı

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:26
Kartal’da çöken bina soruşturmasında bilirkişi raporu tamamlandı

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Binanın inşaatının projeye aykırı olarak yapıldığı ve her katının 41 metrekare büyütüldüğünün belirtildiği raporda, binanın aşırı yük nedeniyle çöktüğü kaydedildi. Olayın ardından tutuklanan ve raporda asli kusurlu bulunan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır’ın ise tahliye edildiği öğrenildi.


Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan detaylı bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Binanın inşaatının projeye aykırı olarak yapıldığının belirtildiği raporda, onaylı projedeki bina ölçülerine uyulmadığı ve binanın eninin 1.10 metre, boyunun 2.55 metre daha büyütüldüğü kaydedildi.



“Her katı 41 metrekare büyütülmüş”


Raporda, binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü, bu durumun kolon ve kiriş açıklıklarının artmasına ve taşıyıcı sisteme daha büyük bir yük gelmesine sebep olduğu anlatıldı.



Son 2 katı kaçak yapılmış


Ruhsat eki onaylı projede ’bodrum, zemin ve 5 normal kat’ olmak üzere toplam 7 kat olarak hesaplanan bina taşıyıcı sistemine 2 katın kaçak olarak yapıldığı ve toplam 9 katın yükünün taşıtıldığı belirtildi. Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden istenen 1995 yılında çekilen hava fotoğraflarına göre binanın bitirildiği dönemde son 2 katın kaçak olarak tamamlandığı ve çatının kapatıldığının tespit edildiği kaydedildi.



Beton kalitesi düşük, inşaatta deniz kumu kullanılmış


İnşaatta kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarında belirtilen kriterlere uygun olmadığı, beton kalitesinin düşük olduğu ve binanın yapımında deniz kumunun kullanıldığı vurgulandı.



Binanın çökme nedeni ‘aşırı yük’


Tüm bu sebeplerin birbirlerini tetiklediğinin kaydedildiği raporda, taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde gelen aşırı yükler sonucu projede öngörülen taşınabilir yük sınırının aşılması sebebiyle taşıyıcı yapı elemanlarının özelliklerini kaybettiği ve binanın çöktüğü vurgulandı.



Asli kusurlu şüpheliye tahliye


Raporda, binanın çökmesinde binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu’nun asli kusurlu olduğu,inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran’ın tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu’nun ise kusursuz olduğu belirtildi.



Öte yandan, olayın ardından tutuklanan binanın projesini oluşturan şüpheli Suzan Çayır’ın ise avukatların itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi.



Olayın geçmişi


Kartal’da 6 Şubat’ta 8 katlı Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından 4kişi gözaltına alınmıştı. Binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tutuklanırken, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:26
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