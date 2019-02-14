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Kartal’da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi.

IHAAW104716-ASA/14-02-2019- Kartal’da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:52
Kartal’da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi.

IHAAW104716-ASA/14-02-2019- Kartal’da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi.14.02.2019 10:47:16TSINNNN

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:52
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