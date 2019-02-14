Kartal’da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
IHAAW100019-ASA/14-02-2019- Kartal’da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
14 Şubat 2019 Perşembe 10:05
IHAAW100019-ASA/14-02-2019- Kartal’da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.14.02.2019 10:00:19TSINNNN
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