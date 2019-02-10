0553 313 94 23

Kartal'da çöken bina

Hayatını kaybeden Şeyma Kambur ve iki çocuğu, son yolculuklarına uğurlandı- TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım da cenaze namazı kıldı

10 Şubat 2019 Pazar 17:14
Kartal'da çöken bina

İSTANBUL (AA) - Kartal'daki binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Şeyma Kambur (30) ile kızı Zehra (8) ve oğlu Ali Bilal'in (4) cenazeleri toprağa verildi.

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında bulunan anne Şeyma ile çocukları Zehra ve Ali Bilal Kambur için Cevizli Çınar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza Kambur ailesinin yanı sıra çöken binada yakınlarını kaybeden diğer vatandaşlar katıldı.

Ailesini kaybeden baba Sedat Kambur, taziyeleri kabul etti. Kalabalığın sokaklara taştığı namazını, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kıldı.

Kambur ailesinin cenazeleri Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedildi.

Çöken binada yapılan çalışmalar sonucu dün akşam son olarak anne Şeyma ve çocukları Zehra ile Ali Bilal Kambur'a ulaşılabilmişti. Anne ve çocuklarının birbirlerine sarılmış vaziyette bulundukları bildirilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 17:14
  1. Kambur ailesi
  2. Kartal'da çöken bina
  3. Şeyma Kambur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    16 yaşındaki genci PKK'nın tuzağından polis kurtardı
    1. 16 yaşındaki genci PKK'nın tuzağından..
    2. "İnşallah 2 kere 2'yi 4 değil 5..
    3. Humeyni Devrimi'nden sonra kılınan ilk..
    4. İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
    5. 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası
    6. Milli Eğitim Bakanı Selçuk..
    7. Kefil olduğu arkadaşı borcunu..
    8. Kartal'da çöken bina
    9. Maçın ardından
    10. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin..
    11. Kerkük'te polise saldırı : 1 ölü,1..
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Hitler'in tablolarına açık artırmada..
    14. Afganistan'da bir polis 8 meslektaşını..
    15. Aşçılar hünerlerini Bolu'da..
    16. "Kartal'da riskli 8 bina yıkılacak"
    17. Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve..
    19. POMEM polis alımı ne zaman olacak? |..
    20. Malezya palm yağı ihracatında..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var