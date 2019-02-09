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Kartal'da çöken bina

Yan binadaki kayma nedeniyle çalışmalara ara verildi

09 Şubat 2019 Cumartesi 01:08
Kartal'da çöken bina

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edilince çalışmalar durduruldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edildi.

Bunun üzerine enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Alanın boşaltılması için anons da yapıldı.

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayma tehlikesi olan binanın çevresinde, görevlilerle incelemeler yaptı.


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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 01:08
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