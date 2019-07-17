0553 313 94 23

Kartal'da cinayet

Aydos Ormanı'nda bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu - Maktulle ilişki yaşadığı iddia edilen şüphelinin bir gün önce intihar ettiği belirlendi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
Kartal'da cinayet

İSTANBUL (AA) - Kartal'daki ormanlık alanda sırtından ve ensesinden bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Aydos Ormanı'nda mantar toplayan bir vatandaş, ceset görmesi üzerine durumu polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis, kayıp ihbarları üzerinden yaptığı araştırmada cesedin Seher O.'ya (42) ait olduğunu belirledi. Annesi Seher O. için 15 Temmuz'da kayıp müracaatında bulunan oğlunun teşhis etmesinin ardından cenaze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis, maktulün ilişki yaşadığı iddia edilen Mehmet İ.'nin (54), 15 Temmuz Pazartesi günü Maltepe'de kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
  1. Aydos Ormanı
  2. cinayet
  3. İntihar
  4. Maltepe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
    1. Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele..
    2. Suda yaşanan can pazarı kamerada
    3. Tarihi eser kaçakçıları jandarma..
    4. İyaz bin Ganem kimdir nerelidir? İyaz..
    5. Bir babadan daha, oğlunun peşini..
    6. Yeni Malatyaspor Sivasspor ile..
    7. İzmir buluşmaları "Tarım ve Sağlıklı..
    8. Fransız sağının güçlü ismi Le Pen:..
    9. Trabzonspor, Avusturya'da 5 hazırlık..
    10. Milli servet hurdaya çıktı, 8 yıldır..
    11. İran'dan "Savunma yapımız kırmızı..
    12. Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up"..
    13. Trafik kazaları’Bu Yolda Hep..
    14. Şehit ikiz polislerine kabrine hayrat..
    15. Hatay’da bir eve ait depoda yangın
    16. İtalyan yazar Andrea Camilleri..
    17. Boksta milli mesai
    18. Başkan Güder, şampiyon sporcuları..
    19. MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit..
    20. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’