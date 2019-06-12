Kartal’da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım sebebiyle çatıda küçük çaplı yangın çıktı.
Kartal’da bir villanın çatısına yıldırım düştü.
12 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
Kartal’da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım sebebiyle çatıda küçük çaplı yangın çıktı.
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