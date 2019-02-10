Kartal'da bina çökmesi Çöken binanın enkazında arama ve beton yığınlarını kaldırma çalışmaları devam ederken, yakınlarından haber almak için bekleyenlerden biri kalp krizi geçirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde bekleyenlerden biri kalp krizi geçirdi. Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta Çarşamba günü meydana gelen olayın ardından oluşturulan kriz merkezinde yakınlarından haber almak için bekleyenler arasında bulunan Zeki Kavak, fenalaşarak yere yığıldı. Bekleme salonundaki yakınlarının bilgi vermesi üzerine Kavak'a, ilk müdahaleyi merkezde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Kavak, ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Zeki Kavak'ın, çöken binada akrabaları olduğu ve bu nedenle kriz merkezinde beklediği öğrenildi. Çöken binanın enkazında arama ve beton yığınlarını kaldırma çalışmaları devam ediyor.



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