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Kartal'da bina çökmesi

Çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir genç yaklaşık 45 saat sonra sağ çıkarıldı- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Bir ses geldi. O sesin üzerine müdahale ettiler. Şimdi ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli. Kendisi de ismini söyledi. 16 yaşında erkek"

08 Şubat 2019 Cuma 13:43
Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin kısa süre önce kurtarıldığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kriz merkezine geldi.

Burada ailelerle görüşen Soylu ve Selçuk, son durum hakkında bilgi aldı. Soylu ve Selçuk daha sonra, enkaz altında bir kişiyle iletişim kurulduğu haberi üzerine arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye geldi.

Bu arada ekipler tarafından, çökmeden yaklaşık 45 saat sonra bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakan Soylu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklama, ekiplerin kısa bir süre önce genç bir çocuğu canlı olarak enkazdan çıkardığını belirterek, "Oradan bir ses geldi. O sesin üzerine müdahale ettiler. Şimdi ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli. Kendisi de ismini söyledi. 16 yaşında erkek. Hastaneye gitsin. Cuma namazından sonra geniş bir açıklama yapacağız. Orada ismini söyleriz. Kayıplarımız da var, onların da ismini söyleriz. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da enkazdan canlı olarak bir gencin çıkarılmasından duyulan mutluluğu dile getirerek, "Bir gencimize daha ulaştık. Çok acı bir durum tabii ki bu. Bütün yaralı vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, göçük altında kalanlara inşallah ulaşacağız. Tekrardan cuma namazından sonra da açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin kaç kişiye ulaşıldığını sorması üzerine Selçuk, "Hepsinin rakamlarını vereceğiz inşallah." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 13:43
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  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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