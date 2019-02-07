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Kartal'da bina çökmesi

İstanbul Valiliği, enkaz altından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan ve hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı

07 Şubat 2019 Perşembe 23:37
Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 13 kişinin ve hayatını kaybeden 11 kişinden kimliği tespit edilen 10'unun isimlerini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta saat 15.59'da çöken binanın enkazında, AFAD Arama Kurtarma Birlikleri başta olmak üzere görev yapan ekiplerin, büyük bir gayretle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 11 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerden 10'unun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Yaralıların isimleri ve genel durumlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

1-Hilal Tuana Alemdar, 13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi

2-Halil İbrahim Alemdar, 23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi (Kartal EAH)

3-Adem Alemdar 47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH

4- Hatice Aliefendioğlu 81 yaşında, yoğun bakımda Kartal EAH

5-Adile Oral 77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

6-Nazan Tekgöz 37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

7-Güler Yılmaz 56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

8- Bahriye Aktar 75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH

9- Tayyip Mahmut Alemdar 9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

10- Ali Alemdar 75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

11- Hüsniye Yaman 59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

12- Leyla Yaman 63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

13- Azra Havva Tekgöz, 6 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH

Olayda hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilenler ise şöyle:

1- Ayşe Alemdar

2- Yıldız Gündüzoğlu

3- Fatma Karaman

4- Mustafa Alemdar

5- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi)

6- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi)

7- Erdoğan Alemdar

8- Saime Alemdar

9- Ecrin Alemdar

10- Eslem Alemdar


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:37
  1. Kartal

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