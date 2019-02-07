Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu an için 13 yaralı vatandaşımız var, hamdolsun hepsinin sağlık durumu iyi gözüküyor. Bir taraftan da ekiplerimiz sahada, yoğun, hızlı bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah daha fazla vatandaşımızı göçük atından almak suretiyle onları da yakınlarına kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Kartal'daki bina çökmesinde yaralanan vatandaşları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi aldı.

Hastanedeki yaralıların yakınlarını da teselli eden Kurum, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakan Kurum, enkazdan çıkarılan Tayyip Mahmut Alemdar ve Havva Azra Tekgöz'ün babalarına da "geçmiş olsun" dileğini ileterek, enkazdan kurtarılan 77 yaşındaki Ali Alemdar'la bir süre sohbet etti.

Enkazdan çıkarılan Havva'nın annesi Nazan Tekgöz'ü de ziyaret eden Kurum, kendisine kızının durumu hakkında bilgi verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurum, göçük altında yaralanan vatandaşları Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve il müdürleriyle ziyaret ettiklerini belirtti.

Kurum, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirerek, "Tayyip oğlumuza ulaştık, ziyaret ettik, durumu çok iyi. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler, konuştular. En son göçük altından aldığımız Havva kızımızın ameliyatı bitti, başarılı bir şekilde geçti. Şu an için 13 yaralı vatandaşımız var, hamdolsun hepsinin sağlık durumu iyi gözüküyor. Bir taraftan da ekiplerimiz sahada, yoğun, hızlı bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah daha fazla vatandaşımızı göçük atından almak suretiyle onları da yakınlarına kavuşturmak istiyoruz. Düzenli olarak Valiliğimiz bilgilendirme yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu anbean takip ediyor hem bizden hem Valiliğimizden detaylı bilgileri alıyorlar." diye konuştu.

Bakan Kurum, gazetecilerin göçük altında kaç kişinin olduğunu sorması üzerine, şu bilgileri verdi:

"Bizim tespitlerimiz var, Valiliğimizin, AFAD Başkanlığımızın tespitleri var. Mevcut binada iskan edilmiş vatandaşlarımızın dışında misafir olanlar var, evde olmayanlar var. Biz yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hepsine ulaşacağız. Şu an bir sayı vermek çok doğru olmaz, yanıltıcı bilgiler olur. Biz sizleri anbean bilgilendireceğiz ve alanda zaten Valimiz gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Sağduyuyla bekleyeceğiz, dua edeceğiz. İnşallah yoğun bir şekilde biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı göçük altından kurtarmak için, sağ salim kurtarmak için çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz."

Göçüğün iki tarafındaki binaları da risk altında görerek takip ettiklerini anlatan Kurum, sahada hem iş makinelerinin hem vinçlerin hem de kurtarma operasyonlarını yapan ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kurum, 5-6 noktada çalışma yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aşağıdan sesler geldiğini, arkadaşlarımız bize ifade ediyorlar. Tabii bu sürekli de olmayabiliyor. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar, ulaşabildikleri seslere, yaşam belirtisi gördükleri noktalara ulaşmaya çalışıyorlar. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah dua edelim. Ekiplerimiz gerçekten seferber olmuş durumda. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD'ımız ve AKUT'umuz, itfaiyemiz, yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Uyumadılar, 24 saattir yoğun bir şekilde, 24 saate az bir zaman kaldı, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah akşam hava kararmadan önce birçok kardeşimize, vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz."

- Dört kişi yoğun bakımda

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan da hastaneye getirilen 13 yaralının 2'sinin hayatını kaybettiğini belirterek, tedavisi devam eden 11 hastanın 4'ünün de yoğun bakımda takip edildiğini söyledi.

Yoğun bakım dışındaki hastaların tedavilerinin serviste sürdüğünü dile getiren Demirhan, "Genel durumu ciddi olan 4 hastamız dışında diğerlerin durumları oldukça iyi. En kısa sürede takip ve tedavilerini başarılı bir şekilde sonlandırıp onları da buradan sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

Enkazdan çıkarılan hastalardan birinin Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğerinin de Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olduğunu ifade eden Demirhan, bir vatandaşın bilgi alamadığını söylediği Adem Alemdar'ın ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü kaydetti.

Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında Vali Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Başhekim Demirhan eşlik etti.

Bakan Kurum, ziyaretin ardından yeniden Kartal'da çöken binayla ilgili Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan kriz merkezine döndü.

