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Kartal'da bina çökmesi

Ekiplerin çalışması sonucunda 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, enkazdan çıkarıldı - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:- "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devamlı suretle hem bize desteklerini hem de burayı takiplerini her fırsatta bizler üzerinden eksik etmiyor"

07 Şubat 2019 Perşembe 11:41
Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, AFAD ekiplerinin Kartal'da çöken binanın enkazı altında iletişim kurduğunu belirttiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yerlikaya, Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan kriz masasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arama ve kurtarma çalışmalarının 18,5 saattir aralıksız devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, bu süre içerisinde 9'u genel sağlık durumu iyi, 3'ü ağır olmak üzere 12 yaralının başta Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, 2 kişinin kimliğinin önceden belirlendiğini, bir kişinin de bu sabah yakınları tarafından hastanede kimliğinin tespit edildiğini vurgulayarak, çevredeki 7 komşu binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını anımsattı.

Bu binalardan birinin durumunun farklı olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Hemen enkazın, yani yıkılan binanın yanındaki 10 katlı Yunus apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Daha önce bakanlarımız da söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mühendisleri, teknik heyeti lazer yöntemiyle bu binanın durumunu an be an devamlı kontrol altında tutuyorlar. Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten, orada çalışan arkadaşlarımızın güvenliği, etrafımızdaki yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. 3 kere kısa süreli de olsa bu durumu netleştirmek için arama kurtarma faaliyetlerine kısa süreli ara verdik. Ama hemen bunu netleştirip risk tahlili yapar yapmaz tekrardan çalışmalara başlandı."

- Yaklaşık 19 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı

Ali Yerlikaya, gece 02.00'da yapılan açıklamadan sonra maalesef arama kurtarma faaliyetinde bir cana ulaşamadıklarını belirterek, "Şimdi size sevindirici bir haber vereyim. Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular, şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriyle tıpkı dünkü Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da kavuşacağız. Gayretimiz, temennimiz bu." dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun koordinesinde arama ve kurtarma ekiplerinin büyük bir uyum ve azim içerisinde gayret gösterdiğini ifade eden Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devamlı suretle hem bize desteklerini hem de burayı takiplerini her fırsatta bizler üzerinden eksik etmiyor." şeklinde konuştu.

Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saat 05.30'a kadar kendileriyle beraber olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yanlarında bulunduğunu dile getirerek, yine TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da olay yerine gelip çalışmalar hakkında bilgi aldığını vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da olay yerinde bulunduğunu belirten Yerlikaya, "Herkesin kalbi, herkesin duası burada. Başta İstanbul'umuza olmak üzere tüm ülkemize güzel haberler vermek için arama, kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Bu arada Vali Yerlikaya'nın konuşması sırasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, ekiplerin yaklaşık 19 saatlik çalışması sonrasında enkazdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:41
  1. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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