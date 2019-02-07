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Kartal'da bina çökmesi

İstanbul Valiliği: - "Hastanelerimize sevk edilen 9 yaralının genel durumu iyi olmakla birlikte 3 yaralının yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir"

07 Şubat 2019 Perşembe 08:37
Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binadan kurtarılan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu, 3 yaralının da yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen riskli binalardan Yunus Apartmanı'nın durumunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince lazer yöntemiyle sürekli takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama kurtarma çalışmalarında İl Sağlık Müdürlüğümüzden saat 08.00 itibarıyla alınan verilere göre, hastanelerimize sevk edilen 9 yaralının genel durumları iyi olmakla birlikte 3 yaralının yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 08:37
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