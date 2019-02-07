Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, 5 ayrı noktada kurtarma operasyonun sürdüğünü bildirdi.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktada açıklama yapan Kurum, yıkılan binanın yanındaki binada da tespitler yaptıklarını belirterek, "Binanın hem zemin hem de bodrum katındaki taşıyıcı sistem olan kolon ve perdelerin yıkıldığını gördük. Bir kaç kolon ve perde yıkılmış durumda." dedi.

Yanındaki binanın da risk teşkil ettiğini dile getiren Kurum, şunları söyledi:

"Yıkılma yönünü incelediğinizde kurtarma operasyonunun yapıldığı alana doğru yıkılma ihtimali var binanın. Hem AFAD Başkanlığımız hem de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce bina anlık takip ediliyor. Şu an için binada bir hareketlilik söz konusu değil. Anlık takip ediyoruz. Olası bir problemde de kurtarma yapan arkadaşlarımızı uyaracak bir sistem de geliştirdik. Kurtarma operasyonuna verdiğimiz bu destekten sonra 5 ayrı noktada kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu noktalarda da vatandaşımızı hem görsel hem işitsel olarak duyduğumuz alanlar var. Bu alanlarda da inşallah kısa zamanda vatandaşımıza erişeceğiz. Bu binanın etrafındaki toplam 7 binayı da emniyet amaçlı boşalttık. Çünkü emniyet amaçlı olası bir problemde o binaların da etkilenme durumu var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz gerekli tespitleri yapıyor."

Alanda ruhsatı olan ancak iskanı olmayan bir çok bina mevcut olduğunu belirten Bakan Kurum, sözlerini, "İmarda 5-6 kat görünüp yerinde 8-10 kat olan binalar var. Bunların tespitlerini yapacağız. Şu an önceliğimiz göçük altındaki vatandaşlarımızın hayatı. Bu çalışmayı bütün birimlerimiz gayretli bir şekilde sürdürüyor." diye tamamladı.