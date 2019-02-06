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Kartal'da bina çökmesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:- "Muhammet Alemdarımız 9 yaşında, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim, onu oradan sağlıkla, sıhhatle kurtaracağız"

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:45
Kartal'da bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, 9 yaşındaki Muhammet Alemdar ile temas kurulduğunu belirterek, "Dua edelim onu oradan sağlıkla sıhhatle kurtaracağız." dedi.

Çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarına dair gazetecilere bilgi veren Yerlikaya, çalışmaların çok yoğun bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Biri ağır olmak üzere 7 vatandaşın enkazdan çıkarıldığını kaydeden Yerlikaya, "Başta Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere yaralılarımız oralarda, doktorlarımız, tüm sağlık çalışanlarımız gereken ihtimamı gösteriyor." dedi.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Sevincimiz böyle büyük bir enkazdan bu kadar kısa süre içerisinde olay yerine arama kurtarma ekiplerimiz başta AFAD olmak üzere itfaiyemiz, 112'miz ve sivil toplum kuruluşlarımızdan arama kurtarma ekiplerimizle beraber, Jandarma Genel Komutanlığımızdan da geldiler. Daha da güçlendik. İnşallah çok kısa zamanda bütün enkazı arama kurtarma noktasında tamamlamış olmak istiyoruz."

İsim listelerinin güncellendiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Başta komşularımız, mahallemiz ve tüm ilçemiz ve tüm İstanbul'umuz büyük bir heyecanla bu isimlerin ve bunların sağlıkla ilgili tedavi süreçlerinin ne olduğunu bekliyor. Yine sevindirici bir haber vereyim. AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu, güzel bir haber getirdi. Muhammet Alemdar'ımız 9 yaşında kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim onu oradan sağlıkla sıhhatle kurtaracağız. Yine ismini henüz bilmediğimiz, yine AFAD Başkanımız müjdeli, güzel haberi bize getirdi. Enkazın altındaki 2 hemşehrimiz ve komşumuzla da konuşuyoruz. İsimlerini de bilmiyoruz ama onları da inşallah kurtaracağız."

Yerlikaya, söz konusu vatandaşların tedavileri için bir an önce hastanelere sevk edileceklerini aktararak, "Milletimize de o güzel haberi vereceğiz. Devletimiz burada, başta TBMM Başkanımız Binali Bey geldi. Valilik kriz merkezinde kendisine bilgileri arz ettik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bey burada kriz merkezindeler. Hepimiz anbean bu arama ve kurtarma faaliyetinin bitmesi, hayırlı sevindirici haberler için buradayız. Uyumak yok, çalışıyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızdan enkaz altındakiler ve onlara ulaşmak için çalışanları adına dua bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olayda şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastanelerde tedavi gören tüm yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Lütfen bu sözümü yanlış anlamayın, ne kadar sakin ortamda çalışırsak... Kurtarma sırasında daha da sessiz olmamız gereken noktalara doğru gidiyoruz. Bize çalışacağımız ortamda biraz daha rahatlık verin. Güvenlik güçlerimiz hiçbir hemşehrimizi kırmak istemiyor. Tekrar göstermiş olduğunuz anlayış için mahalle sakinlerine ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 23:45
  1. Ali Yerlikaya
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