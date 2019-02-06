Kartal'da bina çökmesi AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın enkazında, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması yapıyor. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor. Olay yerinde sessiz olunması konusunda sürekli anons yapılıyor. Sokakta elektrik ve doğal gaz kesintisi yapılırken, olay yeri aydınlatıldı. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerken, sivil giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Öte yandan, ambulanslar bölgede hazır bekletiliyor.



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