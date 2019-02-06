Kartal'da bina çökmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çöken binanın bulunduğu alana gidiyor06 Şubat 2019 Çarşamba 18:24
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidecek.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un olay yerine gitmeleri talimatını verdi.
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