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Kartal’da bayram temizliği

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde ve sokaklarda bayram temizliği yapıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:03
Kartal’da bayram temizliği

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde ve sokaklarda bayram temizliği yapıldı.


Kartal’da alışverişin yoğun olduğu noktalardan biri olan Ankara Caddesi’nde Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı.Bayram öncesi yoğun yaya trafiğinin olduğu cadde tamamen yıkandı. Caddenin girişinde bulunan ve her akşam iftar verilen caminin bahçesi de baştan aşağı yıkanarak temizlendi. Kartal Belediyesinin makine parkında bulunan özel makinelerle gerçekleşen temizlik sırasında Ankara Caddesi suyla tamamen yıkanarak tertemiz hale getirildi. Öte yandan yine sıcakların başlamasıyla kötü koku şikâyetlerine neden olan çöp konteynerlerinin de yıkanmasına başladı. Atalar Mahallesi’nde başlayan bu çalışma sırasında da önce çöp toplama ekipleri konteynerleri boşaltıldı ve hemen arkadan gelen konteyner yıkama aracı işe başladı. Basınçlı ve sabunlu sıcak su ile yaklaşık 3 dakika boyunca yıkanan konteynerler kötü koku ve mikroplardan arınırken, konteyner yıkama makinesi ile bu şekilde günde onlarca konteyner yıkanabiliyor. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün ilçede diğer noktalardaki çalışmaları bayram boyunca devam edecek.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:03
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