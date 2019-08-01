0553 313 94 23

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının bacaklarının cesedin önünde bulunduğu binanın 4. katındaki balkonda olduğunu tespit etti

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:55
Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu.

Esentepe Mahallesi'ndeki çok katlı bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerine haber verdi.

Ekipler çevrede yaptıkları ilk araştırmada, kadının diz hizasından kopuk bacaklarını söz konusu binanın dördüncü katındaki balkon kısmında buldu.

Bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:55
  1. cinayet
  2. Kartal
  3. Kartal'da kadın cinayeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi bitiriyor
    1. Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi..
    2. Çorum Valiliği’nden “yabancı..
    3. Balıkları tek tek elleriyle topladılar
    4. İsrail AA foto muhabirini şimdi de..
    5. Odunpazarı Belediyesi ve ESBALDER’den..
    6. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında..
    7. Nevşehir'de trafik kazası! Ölü ve..
    8. ’Dünya’daki Mars’, yeni evli çiftlerin..
    9. Sedat Peker’in ‘silahlanın’..
    10. Tepebaşı Belediyesinden dolandırıcılık..
    11. Güney Kore'de bir kişi, Japonya'ya..
    12. GRAFİKLİ - Salda Gölü yapılaşma..
    13. TamSaha’nın 177. sayısı yayında
    14. Davutoğlu startını Konya’dan veriyor!..
    15. Almanya'da imalat PMI temmuzda 1,8..
    16. Sokak ortasında 4 kurşunla infaz..
    17. Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi..
    18. Mutfak yangını binaya sıçramadan..
    19. AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın’ın..
    20. HDP ve DBP binasındaki kaçak elektrik..
    21. Sarıgöl Diyanet-Sen’e yeni başkan
    22. Kadıköy’de hırsızlar önce kameraya..
    23. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ortak misyon..
    24. Çekya’da kireç yüklü trenin raydan..
    25. Tekfen Tarım ve Sabancı Üniversitesi..
    26. Isparta’dan 3 ülkeye 521 tonluk..
    27. Odunpazarında çocuklar eğlenerek..
    28. "İran'ın sert hamle ve tehditleri..
    29. "Evden hırsızlık" şüphelisi iki kadın..
    30. Efeler Belediyesi’nden ‘Ücretsiz Pazar..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'