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Kartal’da ağaçların kesilmesi iddialarına Belediye’den açıklama

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde çok sayıda ağacın kesildiği iddialarına ilişkin Kartal Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:11
Kartal’da ağaçların kesilmesi iddialarına Belediye’den açıklama

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde çok sayıda ağacın kesildiği iddialarına ilişkin Kartal Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Belediye tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “Mal sahibi ve hissedarları, ‘Ağaç Durum Raporu’nda verilen kararlara uymamış ve Kartal Belediyesinin bilgisi dışında ağaçları izinsiz kesmiştir” denilerek kesilen 25 ağaca ilişkin gerekli cezai işlem çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.


Kartal Belediyesi, Uğur Mumcu Mahallesi’nde çok sayıda ağacın kesildiği iddialarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Kartal Belediyesinin; Uğur Mumcu Mahallesi’nde çok sayıda ağaç kestiğine ya da ağaç kesimine müsaade ettiğine dair kamuoyuna gerçeklikten uzak yanlış aksettirilen haberlere, açıklamalara istinaden bilgi kirliliğini önlemek ve doğru bilgilendirilme yapılmak üzere açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur” denildi.



“Ağaçlar belediyenin bilgisi dışında, izinsiz kesilmiştir”


Açıklamada, “Söz konusu izinsiz ağaç kesimi gerçekleşmeden önce 9 Mayıs 2019 tarih ve 18543 sayılı evrak ile mal sahipleri ve hissedarları tarafından Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden ‘Ağaç Durum Raporu’ talebinde bulunulmuş; bunun üzerine kurumumuz, bahsi geçen ağaçların peyzaj, bakım ve fidan değerleri olduğunu, dolayısıyla korunması gerektiğini, 15 Mayıs 2019 tarih ve 10046 sayılı yazıyla mal sahipleri ve hissedarlara beyan etmiştir. Ancak; mal sahibi ve hissedarları, ‘Ağaç Durum Raporu’nda verilen kararlara uymamış ve Kartal Belediyesinin bilgisi dışında ağaçları izinsiz kesmiştir” ifadelerine yer verildi.



“Gerekli cezai işlem çalışmaları başlatıldı”


Yapılan incelemelerde 25 adet ağacın kesildiği tespit edildiği belirtilirken, Zabıta Müdürlüğü tarafından tutanak tutulduğu, fotoğrafların çekildiği ve çekilen fotoğrafların Park ve Bahçeler Müdürlüğüne iletilerek gerekli cezai işlem çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.


Ağaç kesiminin Kartal Belediyesinin bilgisi dahilinde ya da izni alınarak yapıldığı iddialarının mesnetsiz ve art niyetli olduğu vurgulandı.


Açıklamada, “Yaşam kalitesinin artırılmasında yeşil alanların korunması ve çoğaltılmasının önemini savunan ve bunu her platformda çalışmalarıyla ortaya koyan bir kurum olarak; 2009 yılından bu yana ilçe sınırlarındaki yeşil alan miktarını iki katına çıkarmış ve her geçen yıl artış gösteren bir ivmeyle çalışmalarını sürdüren belediyemiz ile alakalı yapılan söz konusu haberlerin, kurumumuzdan bilgi alınmadan, manipülasyon oluşturmak maksadıyla servis edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:11
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