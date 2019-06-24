Kartal’da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartamanı davası başladı

Kartal’da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz olmak üzeri iki sanık yargılanıyor.

Kartal’da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılanve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz iki sanık yargılanıyor. Mağdurlar da bazıları da duruşmaya katıldığı görüldü.