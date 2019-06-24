Kartal’da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartamanı davası başladı
Kartal’da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı.24 Haziran 2019 Pazartesi 11:06
Kartal’da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz olmak üzeri iki sanık yargılanıyor.
Kartal’da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılanve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz iki sanık yargılanıyor. Mağdurlar da bazıları da duruşmaya katıldığı görüldü.
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