Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
IHAAW145900-ASA/14-02-2019- Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.14 Şubat 2019 Perşembe 15:04
IHAAW145900-ASA/14-02-2019- Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.14.02.2019 14:59:00TSINNNN
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