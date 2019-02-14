Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
IHAAW172951-ASA/14-02-2019- Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı.14 Şubat 2019 Perşembe 17:34
IHAAW172951-ASA/14-02-2019- Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.14.02.2019 17:29:51TSINNNN
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