Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. IHAAW172951-ASA/14-02-2019- Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı.

IHAAW172951-ASA/14-02-2019- Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.14.02.2019 17:29:51TSINNNN

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