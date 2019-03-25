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Beşiktaş aradığı sağ beki Japonya'da buldu

Gökhan Gönül’e alternatif arayan Beşiktaş, bir japon futbolcunun daha peşine düştü. Siyah-beyazlılar, FC Tokya'da oynayan sağ bek Sei Muroya'yı transfer etmek istiyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:50
Beşiktaş aradığı sağ beki Japonya'da buldu

Sık sık sakatlanması ve 34 yaşında olması sebebiyle uzun süredir Gökhan Gönül’e alternatif arayan siyah-beyazlılar, Kagawa'nın ardından FC Tokya'da oynayan sağ bek Sei Muroya'yı kadrosuna katmak istiyor.

Üstelik bu transfer için kulübün kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak. Başkan Fikret Orman’ın geçtiğimiz günlerde Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyarette FC Tokyo takımında top koşturan Sei Muroya hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Her konuda anlaşma sağlandı

Yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi gelecek sezonun ocak ayında sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a transferi için her konuda anlaşıldığı belirtildi. Japonya millî takımının da formasını giyen Muroya’nın kulübe maliyeti de olmayacak.

Başkan Orman Japonya’da yaptığı görüşmelerde, Muroya’nın 1,5 milyon avroluk maliyetinin sponsorla karşılanması konusunda da anlaşmaya vardı. Tokyo’da forma giyen Sei Muroya’nın da Kagawa ile birlikte oynamak için sabırsızlandığı ve Beşiktaş’ta forma giymeyi çok istediği de gelen bilgiler arasında.

Atmosfer çok etkiledi

Kagawa’dan İstanbul hakkında bilgiler aldığı öğrenilen Muroya’nın şimdiden Beşiktaş maçlarını takip etmeye başladığı ve Vodafone Park’taki atmosferden çok etkilendiği öğrenildi. Japonya J1 Ligi’nin devre arasının, Süper Lig’in bitimine denk gelmesi sebebiyle Muroya’nın transferinin haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başkan Orman, mayıs ayında yapılacak seçimde göreve devam ettiği takdirde ilk imzayı Muroya’ya attırmış olacak.

Hücumcu sağ bek

Sei Muroya’nın en önemli özelliği hücumu seven bir sağ bek olması. Çok süratli olan, yaptığı bindirmelerle rakip savunmaların dengesini bozmayı seven Japon futbolcu, yaptığı adrese teslim ortalarla da biliniyor. Muroya geçen sezon ligde beş asist yaparken, bir defa da fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:50
  1. İstanbul
  2. FC Tokyo
  3. Sei Muroya
  4. Kagawa
  5. Beşiktaş
  6. Başkan Fikret Orman

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