Kartal sahilinde erkek cesedi bulundu Kartal sahilinde kayalıklar arasında bir erkek cesedine rastlandı.

Kartal sahilinde kayalıklar arasında bir erkek cesedine rastlandı. Cesedin 25 yaşındaki T.A.’ya ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil yolunda sabah saatlerinde yürüyen vatandaşlar, sahildeki kayalıklarda başından yaralanmış halde yatan birini gördü. Vatandaşlar kayalıklarda yatan adamın nabzını kontrol edip, nabzın atmadığın anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kayalıklarda yatan adamın öldüğünü belirlerken, cesedin 25 yaşındaki T.A.’ya ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol atına aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından T.A.’nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

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