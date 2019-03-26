Kartal sahilinde erkeğe ait olduğu düşünülen bir cesede rastlandı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kartal sahilinde erkeğe ait olduğu düşünülen bir cesede rastlandı.
26 Mart 2019 Salı 08:55
Kartal sahilinde erkeğe ait olduğu düşünülen bir cesede rastlandı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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