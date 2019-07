Kartal Pendik ve Maltepe'deki adaylara özel 'Komşu Bursu'

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 18 – 29 Temmuz tarihleri arasında Dragos Kampüs’te gerçekleştirilecek 2019-2020 Akademik Yılı Tercih Günleri Tanıtım Etkinliği’nde, her gün 09:00-18:00 saatleri arasında, deneyimli tercih danışmanları tarafından her öğrenciye özel danışmanlık hizmeti verilecek. Yaklaşık 6000 öğrencisi, 2500’e yakın mezunu, 83 ülkeden 1000 civarında uluslararası öğrencisiyle önemli akademik başarılara imza atan İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos Kampüs’ünde üniversite adaylarını ağırlamaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu her gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Tercih Günleri Tanıtım Etkinliği’nde, deneyimli tercih danışmanları tarafından her öğrenciye özel danışmanlık hizmeti veriyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin sunduğu akademik ve sosyal olanaklar uzman rehberler tarafından aday öğrencilere ve velilere detaylı bir şekilde anlatılıyor. Etkinliklerde öğrenciler, üniversitenin deneyimli akademik kadrosuyla tanışıp, merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buluyor.

BURSLA ÖDÜLLENDİRİLECEKLER

Değişen sınav sistemi dolayısıyla sınavların içeriğine ve puanlama sistemine yansıyan değişiklikler neticesinde birçok öğrencinin istediği bölümlere yerleşemediğini hatırlatan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan “Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Tercih Anketi’ne göre öğrencilerin vakıf üniversitelerini tercih etmesinde en önemli kriterlerden biri burs oranı. Biz de bu tercih eğilimini dikkate alarak; hem başarıyı ödüllendiren pek çok burs seçenekleriyle hem de yüksek oranlarda artan ÖSYM burs oranları ile öğrencilerin daha rahat seçim yapmalarına olanak sağlıyoruz. Öğrenci, akademisyen ve mezunlarımızın ulusal-uluslararası başarıları, güçlü akademik kadromuz ve burs imkânlarımız hakkında bilgi almak isteyen tüm aday öğrencilerimizi kampüsümüze bekliyoruz” dedi. İstanbul Şehir Üniversitesi, sahip olduğu 30 lisans ve 13 önlisans programıyla, kurulduğu günden bu yana ÖSYM puanına göre hak edilen burs ve indirimler ile sınırlı kalmayarak, her öğrenciye hitap edebilecek çeşitli burs ve indirim imkanları sunuyor. Başarılı öğrencileri ödüllendiren ve bilimsel arayışlarında onlara her türlü desteği veren İstanbul Şehir Üniversitesi, bu yıl ilk kez vereceği “Komşu Bursu” ile Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinde ikamet eden veya bu bölgelerdeki liselerden mezun olan öğrenciler yüzde 10 indirim uygulayacak. Ayrıca yine bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Anlaşmalı Okul İndirimi sayesinde de, ikili protokol yapılan liselerde okuyan öğrencilere, burs imkanı sağlanacak.

KESİNTİSİZ BURS İMKÂNI

Adaylar, üniversiteye giriş sınavında aldıkları puana göre; İstanbul Şehir Üniversitesi’nin sunduğu Tam Burslu, %75 İndirimli, %50 İndirimli, %25 İndirimli ya da Tam Ücretli kategoride, farklı programlara yerleşebiliyor. Tam burslu kategoride yerleşen öğrenciler, ücretten % 100 muafiyetin yanı sıra ilk 5000 içinde yer almaları durumunda yurt bursu, yemek bursu ve aylık nakit ödeme gibi farklı olanaklardan faydalanabiliyor. %75, %50, %25 ve tam ücretli kategoride bir programa yerleşen öğrenciler ise bununla sınırlı kalmaksızın aranan şartları sağlamaları durumunda, farklı burs ve indirim seçeneklerini mevcut burslarıyla birleştirebiliyor. Öğrencilerine kesintisiz burs imkanı sunan İstanbul Şehir Üniversitesi’nde; öğrenim ücretinden muafiyet, aylık ödenen nakit burslar ve ek haklar, belirlenen azami süreler içinde öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece veriliyor.