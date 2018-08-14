Kartal kurban kesim yerleri nerelerdir 2018 İstanbul Kartal kurban pazarları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Kartal kurban satış yerleri nerede? Kartal'da kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No: 151 - 155 676 Ada 101 Parsel Çavuşoğlu Mah. Namık Kemal Cad. 2370 Ada 178 Pafta 350-612-623- 624-625-626-627-628-672 Parsel

Çınar Yardımlaşma Derneği (Feddullah Karadağ) Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. No: 8 (139 Pafta 1120 Ada 3 Parsel) 535 371 31 22

Esentepe Kültür Ve Fazilet Cami Ve Kuran Kursu Yaptırma Ve

Yaşatma Derneği Esentepe Mah. Ankara Cad. Karacadağ Sok. No: 88/1 216 387 51 51 505 440 56 77

Soğanlık Kültür Ve Eğitim Derneği Soğanlık Talebe Yurdu Bahçesi

Yakacık Saraylar Eğitim Derneği Cumhuriyet Mah. Ziyabey Sok. No: 24

Kocagözlü Eğitim Kültür Ve Hizmet Vakfı (Rabia Cemal) Petrol İş Mah. Armağan Sok. No: 11

Ünlüer Gurme Restoran Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (Ahmet Tanrıkulu) Soğanlık Orta Mah. Güzelgün Sok. (Eski Adıyalnız Cad.) No: 3 - 7

Verem Savaş Derneği Kartal Dispanseri Baştabipliği Kızılay Bulvarı Atayurt Sok. No: 1 Toprakyol (Verem Savaşı Derneği Kartal Dispanseri Bahçesi)

Kurfalı Eğitim Ve Kültür Derneği Hürriyet Mah. Abdi İpekçi Cad. Özkan Sok. No: 1