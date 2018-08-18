Kartal İmam Hatip sınırları aştı! Dünya çapında başarı

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi; uluslararası programlar olan Cambridge Ortaöğretim Sertifikası Programında (IGCSE) üçüncü, Uluslararası Bakalorya Diploma Programından (IBDP) ilk mezunlarını verdi.

IGCSE müfredatı, öğrencilerin "yaratıcı düşünme","sorgulama", "problem çözme" gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. IGCSE kapsamında 2 yıl boyunca eğitim alan öğrenciler, başarılı süreç sonunda son iki sınıfta IB DP programına katılıyor.

IB DP müfredatına da katkıda bulunan IGCSE müfredatı, 14-16 yaş aralığındaki lise öğrencilerine yönelik en popüler program olarak biliniyor. 145 ülkeden 100 bini aşkın öğrencinin katıldığı programda, müfredat sonunda yapılan sınavlardan geçer not alan öğrenciler, dünyanın sayılı üniversitelerine girmekte rakiplerine göre bir adım önde oluyor.

BAŞARI HER YIL YÜKSELİYOR

IGCSE programının Kartal AİHL’de uygulanmaya başladığı andan itibaren iyi bir hazırlık dönemi geçiren okul aynı zamanda Türkiye’nin en fazla IGCSE öğrenci sayısına sahip. Kartal AİHL, 2016 yılında %96.42; 2017 yılında %98.75 ve 2018 yılında %99.51’lik giderek artan başarı yüzdeleriyle Türkiye ve Dünyadaki gözde okullar arasında üst sıralarda yerini korumakta. Not ortalamalarında ise 2016 yılında 76.27, 2017 yılında 78.48 ve 2018 yılında ise 80.62 ile her yıl yükselen başarı grafiğiyle ülkemizin gururu olmaktadır.

IGCSE 2018 sınav sonuçlarına göre 92.17 ortalamasıyla Zeynep Yediyıldız dönem birincisi olmuştur. Zeynep Yediyıldız program ve başarısı ile ilgili olarak şunları ifade etti, “Hazırlık sınıfında aldığımız İngilizce ve Arapça dil eğitimiyle temelimiz sağlam bir şekilde başladığımız uluslararası geçerliliği olan IGCSE programı dâhilinde acısıyla tatlısıyla iki senemizi geçirdik. Bu süreçte tecrübeli öğretmenlerimiz ve okulumuzun sunduğu çeşitli imkânlar sayesinde hiçbir şeyden geri kalmadan programı tamamladık. Amfide yapılan toplu derslerle eksiklerimizi giderip sınava hazır olduğumuzdan emin olduk. Derste öğrendiğimiz teorik bilgileri tam donanımlı laboratuvarlarımızda yaptığımız deneyler sayesinde pratiğe dökme fırsatını yakaladık. Yaptığımız bu çalışmalar daha düzenli ve sistematik çalışmamızı sağlamasının yanında grup çalışması bilincimizin oluşmasında rol oynadı. Bilgiyi öğrenmekle kalmayıp bu bilgilerin nedenlerini araştırarak çeşitli senaryolar üzerinde tartışmalarda bulunmamız dünyaya farklı bir gözle bakmamızda katkıda bulundu. Tüm bu süreç boyunca değerli bilgilerini benimle paylaşan, kendisine ne zaman danışsam zamanını ayırıp sabırla ve büyük bir ilgiyle bana faydalı olabilmek için elinden gelenin fazlasını sunan, her sorun yaşadığımda yanına çekinmeden gidebildiğim, güler yüzünü ve samimiyetini benden esirgemeyen ve gelecekteki meslek hayatımda da bana verdiği değerli bilgilerden faydalanacağımı düşündüğüm kıymetli hocalarıma, okul idaresine ve eğitim hayatım boyunca benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeden her zaman yanımda olan sevgili aileme teşekkürü bir borç bilirim.”

'ÖĞRENCİLERİMİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM'

Kartal AİHL IGCSE Koordinatörü Metin Çiftçi ise “Türkiye’nin ilk IGCSE devlet okulu olarak her yıl yükselen başarı grafiğine sahibiz. En fazla öğrenciyle bu başarıyı sağlamamızda tüm kadromuzun emeği var. Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

IGCSE müfredatını 9 ve 10. Sınıfta başarıyla tamamlayan öğrenciler, 11 ve 12. Sınıfta IB DP programını okuyabiliyor.

Kartal AİHL de 2016 yılında IGCSE programından mezun olan ve IB DP programına devam eden öğrencilerin %96’sı, 2018 yılında girdikleri sınavlarda geçme notu olan 24 puanı aşarak başarılı olmuşlardır. Türkçe, İngilizce, Arapça, 20. Yüzyıl Türkiye ve Biyoloji derslerinde kayda değer başarı göstermişler. IB DP ilk mezunlarında 38 Diploma notuyla Melda Çelik ve Seher Gülru Gülaçar birinciliği paylaştılar.

IB DP programı birincilerinden Melda Çelik açıklamasında, “Okulumuzdaki ilk IB grubu olmamız sebebiyle son iki yılımızın stresli ve heyecanlı geçmesine rağmen diploma sonuçlarımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Bu iki yıl gözlerimin önünden geçti ve aklıma gelenler uzun saatler boyu planlı çalışmalarımız, hafta sonu-tatil demeden ödevlerimizi yapmak için laboratuvara gelmelerimiz, parmaklarımız uyuşana kadar bilgisayarda yazdığımız internal assessment'lar ve extended essay oldu. Evet, bunlar yorucuydu ama bize bu programın kazandırdığı öz disiplin ve akademik düzeyde kullanabileceğimiz bilgiler de oldukça fazla. Çok fazla fedakârlık yaptık, hem IB hem YKS derken kafalarımız karıştı, "bıraksak mı, devam mı etsek" bile dedik ancak üniversite ve iş hayatımızda programın meyvelerini yiyeceğimize inancım tam” dedi

IB DP Koordinatörü Dr. Vedat Genç konuşmasında şunları söyledi:

“Ülkemizin IB DP programı uygulayan ikinci devlet okulu olarak ilk mezunlarımızı vermenin sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerimiz Mayıs dönemi sınavlarına girdiler. Sonuçlar yakın zamanda açıklandı. Bu başarıyı sağlayan öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde üniversite sıralarına gönderiyoruz.”

Türkiye’ye Öncü, Dünyaya Örnek

Okul Müdürü Mithat Tekçam, yaptığı açıklamada, "Yükselen başarı grafiğinden mutlu olduklarını söyledi. "Türkiye´ye öncü dünyaya örnek" bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Tekçam, şöyle devam etti: "Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müfredatı öğreniyorlar. Böyle olunca yoğunlaşmaları ve daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Bu programlara katılan öğrencilerimiz yaz okullarına da katılıyor. Hamdolsun, ulusal ve uluslararası müfredatlar ile birlikte öğrencilerimiz çok güzel bir seviyeye gelmiş oluyor. Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.