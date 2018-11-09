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Kartal, Genk önünde galibiyeti koruyamadı

Avrupa Ligi’nde mutlak üç puan için çıktığı maçta Quaresma’nın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar 87’deki Berge’nin golüne engel olamadı.

09 Kasım 2018 Cuma 08:29
Kartal, Genk önünde galibiyeti koruyamadı

İstanbul’daki maçta 4-2 yenildiği Genk’e misafir olan Beşiktaş, rövanşta 87’de yediği golle 1 puana razı oldu: 1-1. Şenol Güneş her zaman olduğu gibi sürpriz yaptı ve yine farklı bir ilk 11’le çıktı sahaya. Güneş’in en büyük sürprizi ise daha önce Avrupa’daki iki maçta kısa sürelerle şans verdiği Dorukhan Toköz’ü ilk 11’de başlatmasıydı. Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Larin’i kulübede bekleten tecrübeli hoca, santrforda ise Babel’i oynattı. Son maçlarda hayal kırıklığı yaşatan Karius’u da kulübeye çeken Güneş, kaleyi Tolga Zengin’e teslim ederek başladı maça. Karşılaşmanın başında Lens’in sakatlanmasıyla da Mustafa Pektemek’i oyuna alan Şenol Hoca, Babel’i de gerçek bölgesi olan sol kanada çekti. Kartal sıkıntılarına rağmen öne geçen taraf oldu. Quaresma 17. dakikada ağları havalandırdı. Ardından Pektemek karşı karşıya pozisyonda kaleciye takıldı.

3 puanı hak etmiştik

Genk önünde iyi oynadıklarını ve birçok pozisyon bulduklarını söyleyen Güneş, “Çok fırsat harcadık. Onlar İstanbul’da kaçırmamıştı, fark buydu” dedi

Maçın ardından galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Oyunumuzla hak ettiğimizi de düşünüyorum. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibi de kontrol etmeye çalıştık. Son bölümde oyundan kopmaya başladık. Yine pozisyonları yoktu. Uzaktan atılan bir şut, Vida’nın dizine çarpıp gol oldu. Oyuncularımın hepsi emeklerini ortaya koydu, çok çalıştılar. Bunun karşılığı 3 puan olmalıydı ama olmadı” dedi. 

Önde iyi değildik

“Hücumda son pasları daha iyi yapabilirdik, girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandırmalıydık. Rakip İstanbul’da girdiği tüm pozisyonları gol yaptı. Biz yapamadık. Aradaki fark buydu” diyen Güneş, “Lens, bir depar sırasında zorlanma yaşadığı için oyundan çıktı. Mustafa girdi yerine. O da son bölümlerde oyundan düştü. Önde sıkıntımız vardı. 1-0’ken top tutmamız lazımdı” sözlerini kullandı.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:29
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Genk

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