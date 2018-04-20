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Kartal' da kitapevinde yangın: 3 yaralı

İstanbul Kartal'da bir kitapçının deposunda çıkan yangın üst kattaki dairelere sıçradı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:41
Kartal' da kitapevinde yangın: 3 yaralı

İstanbul Kartal'da bir kitapçının deposunda çıkan yangında 3 kişi yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi. Panikleyen vatandaşlar camdan aşağıya atlayarak yangından kurtuldu.

Kartal, Kordonboyu Mahallesi, Hamam Sokak'ta bulunan bir kitapçının deposunda meydana gelen olayda kitapçının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binanın girişindeki kitabevinin birinci katında çıkan yangın kısa sürede üst katlardaki ikametlere sirayet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye, polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken binada ikamet eden vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Bu esnada vatandaşlardan biri ağır üç kişi yaralanırken bir kişi de dumandan etkilendi.

Binada ikamet edenlerden Ömer Kavak panikleyerek birinci kattan aşağıya atladı. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kavak, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:41
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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