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Kartal Belediyesi’nin yaz sanat kursları için kayıtlar başladı

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi’nin ‘Yaz Sanat Kursları’ kapsamında organize ettiği ‘tiyatro ve gitar’ kursları için yaz dönemi kayıtları başladı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:04
Kartal Belediyesi’nin yaz sanat kursları için kayıtlar başladı

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi’nin ‘Yaz Sanat Kursları’ kapsamında organize ettiği ‘tiyatro ve gitar’ kursları için yaz dönemi kayıtları başladı.


Kartal Belediyesi’nin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz kursları, yaz döneminde de devam ediyor. Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yapılacak olan ‘tiyatro ve gitar’ kurslarının kayıtları başladı. 8 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik açılacak olan tiyatro ve gitar kurslarında çocuklar ve gençler, yaz ayları boyunca sosyal aktiviteler ile yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirirken aynı zamanda yeteneklerini geliştirme imkânı bulacak. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde açılacak ücretsiz kurslara başvurmak isteyen vatandaşların kayıt formunu eksiksiz olarak doldurarak açılacak kurs merkezlerine teslim etmesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:04
  1. sanat
  2. kültür

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