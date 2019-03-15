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Kartal Belediyesinden robot yarışmasına katılan 2 Türk takımına destek

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde düzenlenen First Robotics Yarışması’na katılmaya hak kazanan iki lise takımı Kartal Belediyesinin desteğiyle bu ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

15 Mart 2019 Cuma 12:32
Kartal Belediyesinden robot yarışmasına katılan 2 Türk takımına destek

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde düzenlenen First Robotics Yarışması’na katılmaya hak kazanan iki lise takımı Kartal Belediyesinin desteğiyle bu ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ziyarete Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi, Göktürk adlı takımları ile Şehit Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Eagle adlı takımlarıyla katıldı. Toplam 29 öğrenci ve öğretmenden oluşan heyete Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt’un yanı sıra Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Murat Özgür Polat, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban, Park ve Bahçeler Müdürü Ali Çelik ve Kartansaş Genel Müdürü Düzgün Çapar eşlik etti. Toplam 35 takımın katıldığı yarışmada Eagles takımı “En İyi Endüstrüyel Tasarım Ödülünü” kazandı. Heyet, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğunu da ziyaret etti.


Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğündeki Kartal Belediyesinin başarılı öğrencilere yaptığı katkılardan biri de daha önceki hafta gerçekleşti. Bu yıl Amerika’da düzenlenen ‘First Robotics Yarışması’na katılma hakkı kazanan iki Kartal takımı, Kartal Belediyesinin desteği ile ABD’ye gitti. Göktürkler adıyla yarışmaya katılan Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi ve Eagles adlı takımları ile yola çıkan Şehit Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, önceki hafta Amerika’nın San Diego şehrinde düzenlenen robot yarışmasına katıldı.


Delmar Fuar alanında düzenlenen First Robotics Yarışması’na farklı ülkelerden toplam 39 takım katıldı. Yarışmada juri tarafından verilen engel aşma, basamak geçme gibi pek çok farklı görevlere göre puan alan takımlar arasından Eagle Takımı “En iyi Endüstriyel Tasarım” ödülünü aldı.


San Diego Üniversitesini de ziyaret eden takımlara Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt ve birim müdürleri de eşlik etti. Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da resmi konutunda heyeti kabul ederek desteklerini ifade ederken konsolosluğun resmi Twitter adresinden yarışmaya katılan Türk takımları ile ilgili Kartal Belediyesinden de bahsedilen İngilizce tweet atıldı. Görüşmenin ardından Başkan Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt, Başkonsolos Can Oğuz’a Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına Kartal’ın tarihini anlatan kitap ve hediye takdiminde bulundu.


Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan FRC First Robotics Yarışması’na katılmak için robotlarını iki ay gibi kısa bir sürede hazırlayan takımların ziyareti 3 gün sürdü.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:32
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