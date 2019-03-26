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Kartal Belediyesi’nden bez torba dağıtımı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında semt pazarlarında vatandaşa ücretsiz bez torba dağıtımı gerçekleştirildi.

26 Mart 2019 Salı 16:25
Kartal Belediyesi’nden bez torba dağıtımı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında semt pazarlarında vatandaşa ücretsiz bez torba dağıtımı gerçekleştirildi.


Hafta içi boyunca tüm semt pazarlarında gerçekleştirilen ücretsiz bez torba dağıtım kampanyasında Kartal Belediyesi personeli tarafından vatandaşa bilgilendirmeler de yapıldı.


Etkinliğe katılan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, ’’Dünya’mız can çekişiyor! Biz de seyrediyoruz, bireysel katkılarımız okyanusta bir damla gibi ne yazık ki! Çukurova Üniversitesi’ninyaptığı bir araştırmada siyah naylon poşet üretiminde kullanılan hammaddenin kanserojen olduğunun belirlenmesinin ardından belediyelerin başlattığı siyah poşet kullanımını engelleme uygulamasından sonra, gerçek anlaşıldı. Böylece sadece siyah poşet değil, özellikle Türkiye’de neredeyse tüm mağaza ve alışveriş alanlarında tüketiciye ücretsiz ve sınırsız olarak sunulan ve ihtiyacın üzerinde poşet kullanımını teşvik ettiği bilinen naylon poşet kullanımına da yasaklar, dünyada hızlıca yayılmaktadır” dedi.



Naylon poşetler


Dünyada her yıl 4-5 trilyon naylon torba üretiliyor, her dakika bir milyon naylon poşet çöpe atılıyor. Bunların doğada çözünmesi 100-10.000 yıl alıyor.


Naylon poşetlerin, her yıl onları yiyecek zanneden yaklaşık 100.000 deniz kuşu ve memelinin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor.


Naylon poşetlerin çözünmesi sürecinde oluşan zehirli mikroskobik parçacıklar su kaynaklarımıza ulaşıyor, bitkiler ve hayvanlar yolu ile besin zincirimize giriyor.


Denizleri, gölleri, nehirleri kirleten naylon poşetler aynı zamanda nesli tehlikede olan türlerin de yok olmasına neden oluyor.


Petrol kaynaklarından yapıldıkları için küresel ısınmanın en büyük nedeni olan CO2 salınımının kaynaklarından birini oluşturuyor.


Kanalizasyonları tıkıyor.


Dokundukları gıdaların vitaminlerini yok ediyor.


Çöplerin % 90’nı naylon ve plastik atıklardan oluşuyor. Atık miktarını artırıyor.


Naylon poşetler şeffaf oldukları için, tıpkı bir sera gibi ısıyı emerek orman yangınlarına neden oluyor.


Plastik poşetlere kanserojen etkiye sahip ve güneş ışığıyla buluştuklarında bu kanserojen etki daha da artıyor.


Çözünme aşaması hem çok uzun sürüyor hem de çözünürken toprak ve suyu zehirliyor.


Plastik poşetler imha sırasında çok tehlikeli ve zehirli gazlar ortaya çıkartıyor.


Uluslararası bilim akademisinin açıkladığına göre denizlere her yıl milyonlarca kilo plastik poşet atılıyor ve bu plastik poşetler hayvanlar tarafından yiyecek zannedilerek yeniliyor.



Dünyayı kurtaracak 5 öneri


1- Marketlerden alışveriş yapılacağı zaman tüketicilerin kendi poşetlerini (file, bez torba) yanlarında götürmeleri


2- Sebze, meyve, et ve balık türü yiyecekleri alırken paketlenmiş halde alınmaması.


3- İçeceklerin cam şişe içerisinde tercih edilmesi.


4- Plastik oyuncakların alınmaması.


5- Plastik poşetlerin içerisinde satılan ürünlerin satın alınmaması öneriliyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:25
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