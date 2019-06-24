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Kartal Belediyesi’nde 2020-2024 stratejik plan hazırlıkları başladı

Kartal Belediyesi, birim müdürleri ve stratejik planlama ekibine yönelik ‘Belediyelerde Stratejik Planlama ve 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:12
Kartal Belediyesi’nde 2020-2024 stratejik plan hazırlıkları başladı

Kartal Belediyesi, birim müdürleri ve stratejik planlama ekibine yönelik ‘Belediyelerde Stratejik Planlama ve 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlıkları konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda; Kartal’ın önümüzdeki beş yıllık dönemini oluşturacak olan çalışmalar kapsamında; belediyelerde stratejik planlamanın önemi, hazırlık süreci, durum analizi, geleceğe bakış, izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşan konu başlıkları, sunum eşliğinde anlatıldı.


31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçiminin ardından, Kartal’a ve Kartal halkına yeni dönemde etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla başlatılan ‘2020-2024 Stratejik Planı’ hazırlık çalışmaları devam ediyor. Koordinasyonunu Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün yaptığı stratejik planda, ilgili birim müdürleri ve müdürlük temsilcilerinden oluşan stratejik planlama ekibine yönelik, eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları hakkında bir değerlendirme yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel “ Stratejik Planlama; Farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, başta Belediye Başkanı olmak üzere belediye genelinde sahiplenmeyi ve katılımcılığı gerektiren önemli bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmasının başarısı, katılımcı bir yaklaşım ile Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları olmak üzere üst yönetimin, Birim Müdürlerinin ve belediyenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olmaktadır” dedi.


Stratejik Planın İçeriği


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği Stratejik Plan, “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Kanunla, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:12
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