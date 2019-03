Kartal Belediyesi’nde 120. Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün göreve geldiği 2009 yılında başlattığı ve her ayın ilk haftasında 10 yıldır aralıksız düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın 120’incisi gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Altınok Öz, muhtarlarla hem hizmet ile geçen 10 yılı konuştu hem de vedalaştı.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen kahvaltılı toplantıya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Danışmanları, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıya katılan muhtarlar, 10 yıl boyunca her ay kendilerini ağırlayan ve sorunlarını çözmelerine yardım eden Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e tablo hediye ettiler ve teşekkürlerini sundular.

Sohbet havasında geçen toplantıda tek tek söz alan muhtarlar, 10 yıllık hizmet süresinde Başkan Altınok Öz ile birlikte yaptıkları çalışmaları ve anılarını anlattı, daha sonra desteklerinden dolayı Başkan Altınok Öz’e teşekkürlerini sundu.

“Tecrübesi Olan İnsanları Dinledim”

Muhtarların konuşmalarının ardından söz alan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Hayatta en pahalı şey tecrübedir. Tecrübe edinebilmek için bedel ödemek gerekir. Tecrübesi olan insanlardan yararlanırsanız, bedel ödemeden bilgi sahibi olursunuz. Dolayısıyla ben belediye başkanlığı görevine geldiğim zaman, benden önceki belediye başkanlarımızın ne yapıp ne yapmadığını inceledim. Tecrübesi olan insanları dinledim.” dedi.

“Bir Yer Edinmişiz”

Bir idarecinin nasıl olması gerektiğinden de bahseden Başkan Altınok Öz, “Bir idareci, neyi affedip neyi affetmeyeceğini bilmeli. Her şeye evet deyip, her şeyi affeden birisinden iyi bir idareci olmuyor. İyi bir insan oluyor; ama iyi bir idareci olmuyor. İktidar sahibi olabilirsin; ama muktedir sahibi olamazsın. Ben kırdım mı, tersledim mi? Evet, yaptım. Affettiğim de oldu. Ama bir şeyi affedemem. Ona hakkım yok; belediyeye ihaneti affetmedim, bulunduğum partiye ihaneti affetmedim. O yolda da yürüdüm. Beni seven çok sevdi, sevmeyen de hiç sevmedi. Bu beni rahatsız etmedi. Çünkü benim bu yapımın halkta karşılığı var. Ben Kartal sokaklarında yürürken insanlar yüzlerini çevirmiyorsa, çocuklar beni gördüğünde ’Altınok Başkan’ diye bağırıp el sallıyorlarsa, bir yer edinmişiz demektir.” diye konuştu.

Toplantının sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, muhtarlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.