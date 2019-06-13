Kartal Belediyesi mutlu ve acılı günlerinde Kartallıların yanında

Kartal Belediyesi vatandaşların acılarına ve sevinçlerine ortak olmaya devam ediyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, taziye çadırı açma talebinde bulunan vatandaşlara; masa, sandalye ve çadır yardımında bulunuluyor. Mutlu ve acılı gününde vatandaşlarının yanında olmayı birincil hizmet olarak kabul eden Kartal Belediyesi, hemşehrilik hukukunun gereği olarak vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.

“Sosyal devlet anlayışımızın gereğini yapıyoruz”

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesinin mutlu ve acılı gününde her zaman Kartal halkının yanında olduğunu vurgulayarak, “Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, sadece geçtiğimiz ay 3 bin 737 masa, 38 bin 892 sandalye ve 94 adet çadır vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda kendilerinin belirlediği noktalara tahsis edildi. Sosyal Devlet anlayışımız ve hemşehrilik hukukunun gereği halkımızın bir nebze de olsa mutlu ve acılı günlerinde yanında olmaya tüm gayretimizle devam ediyoruz. Bu yönde talepte bulunan vatandaşlarımız, ilgili müdürlüğümüze başvuruda bulunarak; masa, sandalye ve çadır yardımı alabilirler” ifadelerini kullandı.