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Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kartal Belediyesi ekipleri, kurban satış alanındaki çalışmalarını ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kartal Belediyesi ekipleri, kurban satış alanındaki çalışmalarını ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Kartal Belediyesi tarafından Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan boş arazide kurulan kurban satış ve kesim alanında vatandaşların sağlıklı, rahat ve temiz bir şekilde kurbanlık alabilmesi için bütün detaylar düşünüldü. Kordonboyu Mahallesi sınırları içinde yer alan eski Eczacıbaşı arazisinde kurulan pazarda, hem kurbanlık hayvanların sağlığı hem de memleketin dört bir yanından hayvanlarını Kartal’a getiren satıcıların konforuna yönelik birçok yenilik hayata geçirildi.


48 bin metrekare büyüklüğe olan sahip alanda; zemin düzleştirilerek asfalt kırığı ve mıcır serildi, arazideki otlar temizlendi ve her kurban çadırına su ve elektrik ulaştırılması sağlandı. Satıcıların kurban satış ve kesim alanında bulunduğu süre boyunca konforlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için mobil mescit, duş, tuvalet ve kafeteryalar kuruldu.


Ayrıca Kartal Belediyesi tarafından büyükbaş ve küçükbaş için iki ayrı kesimhanenin inşası da tüm hızıyla devam ediyor. Kurban Bayramı’ndan önce inşası tamamlanacak olan ve son teknolojinin kullanılacağı kesimhaneler sayesinde vatandaşların kurbanlarını kolaylıkla ve temiz bir ortamda kesebilmeleri sağlanacak.


Kartal Belediyesi kurban satış ve kesim alanında,kaçan kurbanlıkların sorunsuz bir şekilde yakalanması için de özel eğitimli ekipler bulunuyor. Ayrıca sıcak yaz günlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yapılıyor.


İstanbul’un en büyük kurban satış alanlarından biri olan alanda, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sürekli olarak denetimler de gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında kurban satış ve kesim alanında Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler tarafından; hayvanların genel sağlık durumu, kulak küpeleri, pasaport ve nakil belgeleri ile koruyucu aşılarının yapılıp yapılmadığıyla ilgili kontroller gerçekleştirildi.


Kartallı vatandaşların huzur ve güven içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için azami gayret ile çalıştıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kurban Bayramı’nda halkımızın temiz ve rahat şekilde kurbanlarını kesmesini sağlamak için her türlü tedbiri aldık. Kurban Bayramı öncesinde devam edecek olan denetimler ve kurban kesimleri sonrası için aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı ibadetini sağlıklı, rahat ve hijyenik şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
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