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Kartal Belediyesi devasa bir kurban pazarı hazırlıyor

Kartallı vatandaşların Kurban Bayramı’nda kurban ibadetini rahat ve temiz bir ortamda yapabilmeleri için ilçede 48 bin metrekare büyüklüğünde bir kurban pazarı kurulacak.

16 Temmuz 2019 Salı 12:42
Kartal Belediyesi devasa bir kurban pazarı hazırlıyor

Kartallı vatandaşların Kurban Bayramı’nda kurban ibadetini rahat ve temiz bir ortamda yapabilmeleri için ilçede 48 bin metrekare büyüklüğünde bir kurban pazarı kurulacak.


Kartal Kaymakamlığı ve Kartal Belediyesinin 2019 yılı kurban satış ve kesim alanı olarak belirlediği Kordonboyu Mahallesi sınırları içinde yer alan eski Eczacıbaşı arazisinde çalışmalar başladı. 2016 yılında da kurban satış ve kesim alanı olarak kullanılan alanda Kartal Belediyesi ekipleri tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı. 48 bin metrekare büyüklüğe sahip alan düzleştirilerek, zeminine asfalt kırığı ve mıcır serildi, arazideki otlar temizlendi. Büyükbaş ve küçükbaş için iki ayrı kesimhanenin inşa edildiği alana, aydınlatma direkleri konularak vatandaşların kurbanlarını rahat ve hijyenik bir ortamda kesmeleri sağlanacak.


Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, 48 dönümü aşan büyüklüğe sahip arazi, 230 civarında parsele bölünecek. 11 Ağustos 2019 tarihinde kutlanacak Kurban Bayramı’na 1 ay kala çalışmalara başlayan Kartal Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahat ve sağlıklı bir ortamda satın alıp kesmeleri için söz konusu arazide her türlü tedbiri almaya başladı. Yaklaşık 1 hafta içinde bitmesi planlanan çalışmalar sonucunda, İstanbul’un en büyük kurban satış alanlarından biri faaliyete geçecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:42
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