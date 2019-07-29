Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden plastik dönüşümü için önemli adım

Avrupa’dan 22 farklı kuruluşun katılımı ile 2017 yılında başlatılan CIRC PACK Projesi’nin Türkiye’deki tek katılımcısı olan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal’da projenin ürünü olan yeni tür plastikleri vatandaşlar ile buluşturdu.

Bir kez kullanıldıktan sonra geri dönüştürülünce tekrar ilk mamul olarak kullanıma izin veren yeni tür plastik ürünün yanı sıra; biyolojik plastik olarak adlandırılan bir grup yeni ürünün halk tarafından nasıl karşılanacağı konusunda yürütülen çalışmaların sonucu olarak önce Kartal’da 1000 kişiyi kapsayan bir araştırma gerçekleştirildi.

Hizmet alımı kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmanın ardından geçtiğimiz günlerde Kartal’da düzenlenen toplantıda 15 kadın ve 15 erkekten oluşan Kartallı vatandaşlara yeni tür plastikleri kullanarak görüşlerini belirtmeleri istendi.

Piliç tabağı, şampuan şişesi, deterjan paketi gibi farklı ürünler halindeki yeni tür plastikler, 2 farklı sınıfta yer alıyor. Geleneksel plastik ürünlerin dışında, “Geri Dönüştürülmüş Plastik Yeni Ürün 3” ve “Biyolojik Plastik Yeni Ürün 2” şeklinde adlandırılan ürünler, doğada kendiliğinden yok oluyor ve geri kazanılarak defalarca farklı ürünlerde kullanılabiliyor.

Türkiye’den Kartal Belediyesi’nin ve Hırvatistan’dan Rıjeka Belediyesi’nin yerel yönetim katılımcıları olduğu CIRC PACK projesi, emin adımlarla devam ediyor. 1 Mayıs 2017 yılında İspanya’nın Zaragoza kentinde başlayan ve Avrupa’dan 22 farklı kuruluşun katkı sunduğu projede; doğada kendiliğinden yok olan ve geri kazanılarak defalarca farklı ürünlerde kullanılabilen yeni plastik ürünlerin hazırlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında daha önce İtalya, İspanya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda ve Türkiye’nin olduğu 6 ülkede Aralık 2017 ve Şubat 2018 tarihleri arasında saha çalışmaları yürütülmüştü. Bu süreçte Kartal’da da proje ile ilgili muhtarlara bilgilendirme yapıldı ve hizmet alımı kapsamında profesyonel bir firma tarafından ev ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilerek 1000’den fazla vatandaş ile saha araştırması yapıldı.

Tüm bu çalışmalardan elde edilen veriler ve raporlar Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yeni ürünlerin geliştirilmesinde görev alan uluslararası proje ekibine iletildi. 2018 yılı boyunca İtalya Novara’da ve İspanya Madrid’de yapılan toplantıların ardından 2019 yılında ilk prototipler üretildi.

Geçtiğimiz hafta ise diğer ülkelerle eş zamanlı olarak prototipler üzerinde yürütülen kullanıcı testi ve anket çalışmaları gerçekleştirildi. Kartal’da satın alma kararı verebilen 18-74 arası 15 kadın ve 15 erkekten oluşan bir grup ile 18 - 19 Haziran tarihleri arasında bir araştırma çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma sırasında vatandaşlara taze piliç tabağı, kahve kapsülü, şampuan şişesi, tek ve çok kullanımlık plastik torbalar, toz deterjan paketi ve hijyenik ped paketi gibi ürünlerin yeni ürün olarak geliştirilmiş geri dönüştürülmüş plastik ve biyolojik plastikten yapılmış halleri denettirildi.

Tüm sürecin kayıt altına alındığı çalışmada doğada kendiliğinden yok olan ve geri kazanılarak defalarca farklı ürünlerde kullanılabilen yeni plastik ürünlerin numuneleri konusunda vatandaşlara diğer 6 ülkede de uygulanan standart testler yapıldı.

7 çeşit ürüne ait yeni ve eski malzemeden üretilmiş numuneleri test etmeleri istenen vatandaşlardan üretilen ürünler ile ilgili görünüş, doku, koku, sağlamlık, kullanışlılık gibi özellikleri karşılaştırmaları, olumlu ve olumsuz yönlerini belirtmeleri istendi. Çevreye daha az zararlı ve bir kez kullanıldıktan sonra geri dönüştürülünce tekrar ilk mamul olarak kullanıma izin veren yeni tür plastik ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak olan araştırmanın sonuçları, diğer ülkelerdeki verilerin de eklenmesi ile 2019 yılı Eylül ayında medya aracılığı ile duyurulacak.U