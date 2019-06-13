Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den gençlere tavsiyeler

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Burak Bora Anadolu Lisesi tarafından Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi’ne katıldı.

Zirvede bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, gençlere hedeflerini yüksek tutmaları gerektiğini belirterek kendi hayatında örnekler vererek tavsiyelerde bulundu. Üniversitede bölüm seçiminin önemine vurgu yapan Başkan Yüksel, mezun olunan işi keyifle yapmanın başarı getireceğini söyledi. Ekonominin önemine değinen Başkan Yüksel, birçok ülkede iktidarların ekonomiyle gelip ekonomiyle gittiğini, iyi bir bütçenin iyi bir yönetim anlayışını da beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Hedeflerinizi yüksek tutun"

Başkan Yüksel konuşmasına şöyle devam etti:

"Belki birçoğunuz üniversite sınavına girmeye hazırlanıyorsunuz. Ben de sizler gibi Kartal’da eğitimimi tamamlayıp daha sonra üniversitede istediğim bölümü okudum. Bu deneyimleri bizler de yaşadık. Bu anların aslında birer tecrübe ve yaşanması gereken süreçler olduğunu bir zaman sonra anladık. Sizler bu süreçlerde kendinizi geliştirdikçe aslında hayata hazırlanmış olacaksınız. Bu hazırlığı tamamladığınızda da hem kendinizi hem de etrafınıza artı değerler katmaya başlayacaksınız. Şu anda İstanbul’un en genç belediye başkanıyım. Bunun gerçekleşebileceğini göstermek çok kıymetli. Sizler de yarının yönetici adaylarısınız. Lütfen ama lütfen hedeflerinizi yüksek tutun.

"Mezun olduğunuz işi keyifle yapıyorsanız başarı mutlaka gelir"

Liseden mezun olduktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesini kazandım. İktisat bölümü mezunuyum. Hem lise yıllarımda, hem de üniversite yıllarımda çok üstün eğitim başarılarım yoktu. Buna rağmen konusuna hakim olarak, isteyerek ve mutlu bir şekilde ekonomi öğrenmeye çalışarak ekonominin iktisadını öğrendim ve o alanla ilgili bir iş bulma fırsatım oldu. Döviz, altın, borsa gibi bankacılık ve ekonomi ile alakalı parametrelerin nasıl değiştiğini öngören, o işlerle ilgili çalışan uluslararası bir finans şirketinde çalışma fırsatı yakaladım. Dolayısıyla, şuraya gelmek istiyorum; eğer siz okuduğunuz bölümle alakalı mutluysanız, bunu keyifle takip ediyorsanız, başarı ve ödül mutlaka arkasından geliyor.

"İktidarlar ekonomiyle geliyor ve ekonomiyle gidiyor"

Hem Türkiye ekonomisini hem de dünya ekonomisini daha yakından tanıma ve yorumlama şansımız oldu. Ekonomi, her sorunun anahtarıdır. Geçtiğimiz 5 yılda belediye meclis üyeliği yaptım. O süreçte de gördüm ki hem belediyecilikte, hem genel siyasette her şey ekonomi ile alakalı. Hem ülkemizdeki, hem de Dünya’daki siyasete ve siyasetçilere baktığınız zaman, bazı iktidarlar veya hükümetler ekonomiyle geliyor ve ekonomiyle gidiyor.

"Üreten toplumlar bağımsızlıklarını sürdürebilirler"

Elimizdeki ekonomik varlıkları ve güçleri Kartallıların hizmetine sunmak için adeta koşturuyoruz. Gençlerin ve siz değerli arkadaşların ufkunu geliştirebilmek için bir teknoloji hangar merkezini planlıyoruz. Yazılımı, kodlamayı, teknolojiyi konuşabilmek için yeni alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Çağa ayak uydurmak gerekiyor. Hepimizin elinde birer akıllı telefon var. Fakat ’bunlar nasıl yapılıyor’, ’bunları yapanlar acaba çok mu zeki’, ’bizden çok mu farklı insanlar’; yoksa onların üretebilme şartları ve olanakları onların önlerine serilmiş mi? Eğitim, huzur ve ekonomi anlamında; rahatça düşünebilmek biraz daha huzurlular mı acaba’. Biz de bu fırsatları oluşturabilmek için, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde söz verdiğimiz gibi Kartal’da güzel bir teknoloji merkezini hayata geçireceğiz. Bu teknoloji hangarında kodlamayı, yazılımı, robotik zekâyı konuşacağız. Belki aramızdan bazı arkadaşların ufku ve fikri gelişecek ve yeni üretimlerin önünü böyle açacağız. Üreten toplumlar bağımsızlıklarını çok daha rahat bir şekilde sürdürürler.

"Sakın ama sakın umutsuz olmayın"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ’umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır’. Sakın umutsuz olmayın ve ufkunuzu daraltmayın. Çok güzel günler, yarınlar ve gelecek sizleri bekliyor. Biz yerel yöneticilerin ve siyasetçilerin görevi, sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak. Ben yeni nesil bir siyasetçi olarak konuya partiler üstü bakarak; ’nasıl daha faydalı olabiliriz’, ’genç arkadaşlarımızın yaşamını nasıl kolaylaştırabiliriz’, ’üniversite sınavına hazırlanırken faydalanabileceğiniz daha güzel kütüphaneleri sizlere nasıl sunabiliriz’, ’sınava hazırlanmak için bir kariyer ve eğitim merkezi olarak düşünebileceğiniz etüt merkezlerinin sayısını nasıl arttırabiliriz’ gibi şeylerin üzerinde duruyorum. Yarın öbür gün üniversiteden mezun olduğunuzda, sizlere nasıl yeni iş olanakları sağlayabiliriz diye kafa yoruyorum.Bu anlamda, çok güzel bir kariyer merkezi kurma çabası içerisindeyiz. Hem üniversite tercihlerinizi yaparken, hem de üniversiteden mezun olduğunuzda hangi sektörlerde kendinizi yetiştirebilirsiniz diye bu konulara çalışıyoruz. Bu göreve aslında sizlerin yaşamını kolaylaştırmak için seçilmiş temsilcileriz. Görevlerimizi yaparken abartıya kaçmadan ve şatafattan uzak durarak, halka tepeden bakmadan, vazgeçilmez bir moda girmeden, sizlerin arasından geldiğimizi unutmadan sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda size şunu söylemek isterim, sakın ama sakın umutsuz olmayın.

"Ben ilk aday olduğumda bana inanmamışlardı!”

Bu başarılar kendinize güvenmekle başlar. Ben de kendime güvenerek bir hamle yaptım ve "Ben Kartal Belediye Başkan adayı olacağım" dedim. Tabi bu güvenin ve cesaretin altında bir hazırlık yatıyordu. Evet, kendinize güvenin, cesur olun ama mutlaka ve mutlaka bir hazırlığınız da olsun. Güne mutlaka bir şeyler okuyarak başlayın. Kendinizi geliştirmekten ve yetiştirmekten keyif alın. Çünkü bunu mutlulukla yaptıktan sonra inanın gerisi geliyor. Koyduğunuz hedefe doğru giderken hangi zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın, şayet onu kafaya koyduysanız ve mutluysanız başarı geliyor. Ben belediye başkanlığına aday olduğumda başarılı olacağıma inanmamışlardı. ’Çok gençsin’, ’nasıl yapacaksın’, ’bir sürü aday var’, ’aday olsan bile kimse sana güvenmez ve inanmaz’ dediler. Bunun gibi birçok bahane önümüze çıkabilir. Ama sizler kendinize güvendiğiniz zaman hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Sadece kendimden örnek vermek istedim. Demek ki bu işler yapılabiliyormuş. Demek ki sizler de yarının yöneticileri olabilirsiniz.

"Bağımsızlık üretimle gelir"

Üretmekten ve hayata katma değer katmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Ancak o zaman kendi kaderimizi kendimiz çizebiliriz. Sürekli ithal eden pozisyondan kurtulabilmenin temel koşulu sizler gibi yeni nesillerin kendini geliştirerek ülkesinde bir şeyler üreterek katma değer oluşturmasıdır.

Bugün Kartal’da bir düğme fabrikasını ziyaret ettim. Düğme ithal ederek başladığı ticaret hayatına yaklaşık 40 yıldır düğme ihraç ederek devam eden bir iş adamı. Kartal’da iş üretiyor, ülkesine katma değer sağlıyor ve ülkesinin ekonomisine katkı sağlıyor. Yarın sizler de bu tür süreçlerin içinde bulunduğunuzda mutlaka daha iyi bir gelecek bizleri bekleyecek.

"Sizlere Ekrem İmamoğlu’nun mesajını getirdim"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraberdim. Buraya geleceğimi söyledim. Sizlere bir mesajını iletmemi istedi: ’Genç arkadaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizler için çalışacağım ve koşturacağım’ dedi.

"İyi bir bütçe ile iyi bir yönetim anlayışı gelir"

Öğrenci kardeşlerimizin öğrenci indirimini konuşurken bile "ya bu iş olmaz, yapamazsınız, bütçeyi bilmiyorsunuz, nereden kaynak bulacaksınız" gibi sorularla karşılaştık. Bugün bunun gerçekleştiğini görebiliyorsak iyi bir ekonomi yönetimi gerekiyor. Hiç siyasi tartışmalara ya da çekincelere girmeye gerek yok. Akılla ve bilimle bazı şeyleri yürütmek gerekiyor. İyi bir bütçe oluşturursanız iyi bir yönetim anlayışı gelir. İstanbul’un 55 milyar liralık bir bütçesi var. Yaklaşık 10 tane bakanlıktan daha büyük bir bütçe. Bu yüzden çok kıymetli İstanbul. Bu bütçeyi iyi kullanırsanız, hizmetler daha da büyür, yaşam standardı daha iyi bir noktaya gelir.

Bizler her işi seviyeli tartışmayı öğreneceğiz, güler yüzle, samimiyetle, bu diyalogları kurmayı öğreneceğiz. Büyüklerimize ders vereceğiz hep birlikte. Tartışmadan, kavga etmeden, nezaketli bir şekilde. Bilgiyi tartışırsanız bundan kazançlı çıkan halk olur, bizler oluruz. Bugünkü oturuma gelen, ’yarının yönetici adayları’ olarak gördüğüm sizlere teşekkürlerimi sunarım. Kartal Belediyesi olarak da kapımız size sonuna kadar açık. Sizlerin kariyer tercihinde, üniversite tercihinde, iş arayışınızda bizler de üstümüze düşen ödevi yapıp, sizlere güzel bir yaşam oluşturmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."