Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek’ten Gabar şehidine vefa

2007 yılında Şırnak Gabar’da şehit düşen Üsteğmen Gökhan Yavuz’un ismi, evinin bulunduğu sokağa verildi. Törene AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol ve MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek ile AK Parti ve MHP ilçe teşkilat mensupları katıldı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı tören dualarla gerçekleşti.

Şehidin babası teşekkür ve dua etti

Törende şehidin babası Hikmet Yavuz şu ifadelerde bulundu, “2007 yılında sokağımıza oğlumuz Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz ismini vermek için mücadele ettik. Tufan Sokağı olan bu sokak, Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz Sokağı oldu. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Sayın Ebubekir Taşyürek Bey sağ olsun. Onun girişimleri sayesinde sokağımızın ismi oğlumuzun ismi ile anılmaya devam edecek” dedi.

Şehidin babası Hikmet Yavuz, AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek’e 31 Mart yerel seçimlerde başarı diledi.