0553 313 94 23

Kartal Adayı Taşyürek: “Kartal sahilleri yeniden göz kamaştıracak”

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, esnaf ziyaretleri ile vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

29 Mart 2019 Cuma 16:48
Kartal Adayı Taşyürek: “Kartal sahilleri yeniden göz kamaştıracak”

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, esnaf ziyaretleri ile vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. “Aydos’da İstanbul’un en güzel seyir terası yükselecek. Eski taş ocağı, İstanbul’un yeni bir destinasyonu olacak” diyen Taşyürek, vatandaştan tam not aldı.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Yeni Mahalle Kubbeli Camii Dernek mensuplarını ziyaret etti. Dernek lokalinde cami cemaati ile sohbet eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, kendisini tanıtıp Mart yerel seçimler sonrasında Kartal’a hizmet etmek istediğini belirtti. Ardından MHP Kartal Başkanı Metin Özüpek ve AK Parti ile MHP Kartal teşkilat mensuplarıyla Demokrasi Caddesi üzerindeki esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



Esnaf destekliyor


Esnaflarla bir bir selamlaşan AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, esnafların sorunları dinledi ve gerekli notları aldı. 31 Mart yerel seçimler sonrasında sıkıntıların son bulması ve Kartal’ın hak ettiği belediyecilik hizmetlerine kavuşması için destek istedi.



"Kartal sahilleri yeniden göz kamaştıracak"


Ebubekir Taşyürek, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:


“Sahillerimiz yeniden göz kamaştıracak. Aydos’umuzda, İstanbul’un en güzel seyir terası yükselecek. Eski taş ocağı, İstanbul’un yeni bir destinasyonu olacak. Kültür Merkezleri kuracağız. Genç Yaşam Merkezleri kuracağız. Köprüler kuracak, gönülden gönüle yeni yollar açacağız. Kartal, Allah’ın izniyle göz kamaştıracak.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:48
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    1. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    2. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    3. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    4. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    5. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    6. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    7. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    8. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    9. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    11. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    12. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    13. Marmara’da poyraz fırtınası
    14. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    15. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    16. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    17. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    18. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    19. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    20. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    21. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    22. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    23. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    24. Mermer blokları altında kalan işçi..
    25. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    26. Mardin'de balon turizmi başladı
    27. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    28. Hafif ticari araç sulama kanalına..
    29. Cumhur İttifakı Yunusemre ve..
    30. Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!